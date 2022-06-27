В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 176, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 24 случая.
Третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 298 человек (+ 6 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 161 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 541 тест на коронавирус против 2 тыс. 345 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 956 тыс. 005 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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