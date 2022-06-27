Президент РФ Владимир Путин "на полях" шестого Каспийского саммита в Ашхабаде проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин 29 июня в Ашхабаде примет участие в Каспийском саммите, в этот день исполняется 65 лет предыдущему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, которому принадлежит важная личная роль в становлении сотрудничества каспийских стран. "Путин специально проведет встречу со спикером верхней палаты парламента Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедовым - ИФ) и лично его поздравит, поговорит по различным делам", - рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге в Москве в понедельник.
Кроме того, у президента РФ состоится встреча и с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым, который совсем недавно посещал Москву с первым официальным визитом.
"С ним будет краткая беседа, после чего предусматривается участие в шестом Каспийском саммите. А после его завершения наш президент проведет две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и президентом Ирана Раиси", - сказал Ушаков.
Говоря о формате предстоящего саммита, помощник президента сообщил, что форум состоит из двух заседаний - в узком составе обсуждение пройдет в закрытом режиме, а позже пройдет заседание в расширенном составе.
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