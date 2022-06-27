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Дальнее зарубежье 27.06.2022 19:35

Столтенберг: НАТО нарастит силы быстрого реагирования, численность превысит 300 тыс. бойцов

Саммит НАТО в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы увеличим численность наших сил быстрого реагирования: она составит заметно более 300 тыс. бойцов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о планах на саммит.

Западные СМИ отмечают, что в настоящее время численность этих сил, которые альянс может использовать в максимально короткие сроки в случае угрозы безопасности, составляет около 40 тыс. военнослужащих.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса: "Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, Столтенберг пояснил, что это не так: усиление до уровня бригад коснется только части из них.

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Тэги: НАТО, ВОСТОК, ГРУППИРОВКА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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