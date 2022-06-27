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СНГ 27.06.2022 20:00

Против экс-президента Молдавии Додона выдвинуты новые обвинения

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону в понедельник предъявлены новые обвинения - в превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Согласно сообщению, обвинение касается его действий в должности вице-премьера, министра экономики и торговли в 2008-2009 гг. Отмечается, что на основании заключения, подписанного Додоном, государственная компания Energocom заключила контракт на поставки электроэнергии в Молдавию на невыгодных для страны условиях.

"В результате указанных действий государству был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму $11,9 млн (около одного миллиона евро по курсу того времени), которые впоследствии были переведены на счета некоторых оффшорных компаний. В то же время данные действия привели к повышению тарифов на электроэнергию, что затронуло права конечных потребителей - граждан Молдавии", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что экс-президент вину не признал.

Додон остается под домашним арестом с 24 мая. Он был задержан после продолжительных обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Экс-президенту предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении политической расправой со стороны президента Майи Санду и давлением на оппозицию. Находясь под домашним арестом, Додон, который, практически ушел из политики в последние полгода, посредством социальных сетей стал активно критиковать нынешние власти.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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