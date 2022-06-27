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Дальнее зарубежье 27.06.2022 20:33

Финляндия видит своей целью на саммите НАТО продвинуть ситуацию с позицией Турции по вступлению страны в альянс - президент Ниинистё

Для Финляндии главной целью саммита НАТО является продвижение вперед в ситуации с Турцией, которая с середины мая тормозит процесс вступления страны в альянс, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), глава делегации страны на открывающемся во вторник в Мадриде саммите альянса.

"После Иванова дня (народный праздник, отмечаемый 24 июня - ИФ) в воздухе витает немного оптимизма. Переговорная ситуация улучшилась за последние несколько дней", - сказал он в понедельник на пресс-конференции с посетившими его страну сенаторами США.

Сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) выразила уверенность, что ситуация будет разрешена. Она напомнила, что первичная реакция всех стран НАТО, включая Турцию, на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО была положительной. "Членство Финляндии и Швеции в НАТО отвечало бы интересам всех стран альянса и в целом поддержка членства Финляндии и Швеции со стороны других стран НАТО сильна", - сказала сенатор.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Однако рассмотрение заявок блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий к этим странам, в частности, обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, САММИТ, ТУРЦИЯ


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