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Регион 27.06.2022 21:35

Израиль будет работать с мировыми державами, чтобы повлиять на соглашение по иранскому атому

Израиль намерен работать с мировыми державами, чтобы повлиять на возможное соглашение с Ираном вокруг ядерной программы, приводит газета The Jerusalem Post заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца.

"В случае возможного возобновления ядерных переговоров мы продолжим работать вместе с Соединенными Штатами и другими странами, чтобы прояснить нашу позицию и оказать влияние на выработку соглашения - если таковая будет", - сказал Ганц.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по снятию американских санкций с Ирана для возобновления действия норм, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), начнутся на этой неделе.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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