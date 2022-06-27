Израиль будет работать с мировыми державами, чтобы повлиять на соглашение по иранскому атому

Израиль намерен работать с мировыми державами, чтобы повлиять на возможное соглашение с Ираном вокруг ядерной программы, приводит газета The Jerusalem Post заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца.

"В случае возможного возобновления ядерных переговоров мы продолжим работать вместе с Соединенными Штатами и другими странами, чтобы прояснить нашу позицию и оказать влияние на выработку соглашения - если таковая будет", - сказал Ганц.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по снятию американских санкций с Ирана для возобновления действия норм, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), начнутся на этой неделе.