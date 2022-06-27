Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на опасениях введения санкций против России.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 подорожали на $1,37 (1,21%) - до $114,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,4 (1,3%) - до $109,02 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Россия, в свою очередь, может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на введение ценового потолка, что усугубит дефицит на мировых рынках нефти и продуктов нефтепереработки, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Также на этой неделе участники рынка будут следить за встречей представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Между тем сообщения СМИ о скором возобновлении переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки сдерживают темпы подъема нефтяных котировок, поскольку снятие санкций с Ирана может привести к разблокировке иранской нефти на рынке.