Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2022 22:35

В Израиле набирает обороты седьмая волна COVID-19

В Израиле вновь открылись коронавирусные отделения в больницах, поскольку в стране набирает обороты седьмая волна коронавируса COVID-19, сообщают в понедельник израильские СМИ.

По данным газеты The Jerusalem Post, накануне выявили 11,4 тыс. заболевших, а всего за последние семь дней - 68 тыс. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4,3 млн случаев заражения COVID-19, 10,9 тыс. - скончались.

Согласно информации портала newsru.co.il, который ссылается на отчет министерства здравоохранения Израиля, 91% тяжелобольных старше 60 лет, абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

В Минздраве не настаивают на возвращении масочного режима в помещениях и общественном транспорте, однако рекомендуют жителям все-таки носить маски. Обязательно ношение маски в Израиле в больницах, поликлиниках и аптеках, в учреждениях, где находятся пожилые люди.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВОЛНА


Похожие новости


Премьер Израиля заразился COVID-19 Министр обороны Израиля заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию Израиль открыл въезд вакцинированным от COVID-19 туристам Премьер-министр Израиля ожидает мощную волну пандемии, не исключает локдаун Премьер Израиля остается на карантине после контакта с заболевшим COVID-19 В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az