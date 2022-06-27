Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.06.2022 22:15

ЕС поможет Украине медицинским оборудованием и средствами химзащиты из стратегических резервов

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник, что в ответ на запрос правительства Украины мобилизовала возможности резерва механизма гражданской защиты ЕС - rescEU - для поставок Киеву медицинского оборудования и защитного снаряжения.

"Последние четыре месяца мы работали круглосуточно, чтобы обеспечить быструю реакцию ЕС на запросы Украины по конкретному оборудованию и гуманитарным поставкам. Уже 30 стран передали Украине помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Но, учитывая огромные медицинские потребности, вызванные продолжающейся войной, мы мобилизовали стратегические резервы ЕС", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

По его словам, "медицинское оборудование, а также оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, находится на пути на Украину".

Как сообщается в коммюнике ЕК, речь идет об оборудовании и защитном снаряжении от рисков для здоровья населения, таких как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

Предоставленное ЕС оборудование включает в себя 300 тыс. специализированных защитных костюмов, 5,6 тыс. литров обеззараживающих средств и 850 единиц оборудования для операций по обеззараживанию.

ЕС также передает в дар мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты ИВЛ, а также средства защиты для медицинского персонала, такие как маски и халаты.

Эта помощь общей стоимостью 11,3 млн евро будет доставлена Украине из чрезвычайных запасов ЕС, размещенных в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании, уточняют в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, УКРАИНА, МЕДОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


ЕС прогнозирует затяжной конфликт на Украине и намерен увеличить военную помощь этой стране ЕК даст оценку заявкам Грузии, Молдовы и Украины на членство в Евросоюзе Боррель подтвердил поддержку Евросоюзом Украины Боррель во вторник посетит Украину Шефович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина Эштон ожидает, что Украина успеет до саммита в Вильнюсе выполнить условия подписания соглашения об ассоциации с ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az