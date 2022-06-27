ЕС поможет Украине медицинским оборудованием и средствами химзащиты из стратегических резервов

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник, что в ответ на запрос правительства Украины мобилизовала возможности резерва механизма гражданской защиты ЕС - rescEU - для поставок Киеву медицинского оборудования и защитного снаряжения.
"Последние четыре месяца мы работали круглосуточно, чтобы обеспечить быструю реакцию ЕС на запросы Украины по конкретному оборудованию и гуманитарным поставкам. Уже 30 стран передали Украине помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Но, учитывая огромные медицинские потребности, вызванные продолжающейся войной, мы мобилизовали стратегические резервы ЕС", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
По его словам, "медицинское оборудование, а также оборудование, предназначенное для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций, находится на пути на Украину".
Как сообщается в коммюнике ЕК, речь идет об оборудовании и защитном снаряжении от рисков для здоровья населения, таких как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.
Предоставленное ЕС оборудование включает в себя 300 тыс. специализированных защитных костюмов, 5,6 тыс. литров обеззараживающих средств и 850 единиц оборудования для операций по обеззараживанию.
ЕС также передает в дар мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты ИВЛ, а также средства защиты для медицинского персонала, такие как маски и халаты.
Эта помощь общей стоимостью 11,3 млн евро будет доставлена Украине из чрезвычайных запасов ЕС, размещенных в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании, уточняют в Брюсселе.
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