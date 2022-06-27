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Дальнее зарубежье 27.06.2022 21:48

Эрдоган обещает представить доказательства поддержки Швецией и Финляндией курдских формирований, которые Турция считает террористическими

На саммите НАТО в Мадриде Турция представит информацию, свидетельствующую о "лицемерной позиции" Швеции и Финляндии в отношении террористических организаций, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник.

"На саммите НАТО в Мадриде Турция представит документы, информацию и кадры, свидетельствующие о лицемерной позиции (Швеции и Финляндии - ИФ) по террористическим организациям РПК/YPG и FETO", - цитирует агентство "Анадолу" президента. Речь идет о "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и Силах самообороны сирийских курдов (YPG), связанных с партией, которые, по словам Эрдогана, "действуют в этих скандинавских странах", а также о Движении Гюлена (FETO).

Эрдоган добавил, что на саммите Турция сделает все необходимое в соответствии с правами и интересами страны.

Ранее в понедельник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, Стокгольм надеется на завершение диалога с Турцией вокруг вступления Швеции в НАТО в ближайшее время.

В настоящее время именно Турция блокирует процесс присоединения Стокгольма и Хельсинки к НАТО. Анкара считает, что и Швеция, и Финляндия оказывают поддержку курдским формированиям, которые сама Турция считает террористическими.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, СКАНДИНАВИЯ, ПОЗИЦИЯ


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