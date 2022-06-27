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ТЭК 27.06.2022 21:52

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по газопроводной системе "Турецкий поток" возобновлена после плановых профилактических работ, сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", - пишет российская компания.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

Перед ремонтом по магистрали в Европу прокачивалось до 34 млн куб. м газа в сутки.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ/ПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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