Транспортировка газа по газопроводной системе "Турецкий поток" возобновлена после плановых профилактических работ, сообщил "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", - пишет российская компания.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

Перед ремонтом по магистрали в Европу прокачивалось до 34 млн куб. м газа в сутки.