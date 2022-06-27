Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Иран подал заявку на вступление в группу БРИКС, по этому вопросу проведены консультации, приводит в понедельник агентство "Тасним" заявление представителя иранского МИД Саида Хатибзаде. Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам. На днях аналогичную заявку подала Аргентина. БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».