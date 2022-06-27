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Регион 27.06.2022 23:33

Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Иран подал заявку на вступление в группу БРИКС, по этому вопросу проведены консультации, приводит в понедельник агентство "Тасним" заявление представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам.

На днях аналогичную заявку подала Аргентина.

БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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Тэги: ИРАН, БРИКС, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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