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Регион 27.06.2022 23:39

Baykar Makina передает Украине бесплатно 3 Bayraktar, на которые жители страны собрали деньги

Турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим в то же время, чтобы собранные средства были направлены на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", - сообщается в Twitter компании в понедельник.

Ранее украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула объявил сбор средств на три турецких ударных беспилотника "Байрактар"

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