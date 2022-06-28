Финский производитель лифтов и эскалаторов КОNЕ продает свой бизнес в России

Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская корпорация KONE продает свой бизнес в России местному менеджменту.
"KONE продает свой российский бизнес местному руководству, и подписала с ними договор купли-продажи акций. Местный менеджмент обеспечит более устойчивое решение как для сотрудников, так и для клиентов в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении компании, обнародованном во вторник.
Завершение сделки подлежит одобрению российских властей и, как ожидается, состоится не позднее четвертого квартала 2022 года. Сумма транзакции не разглашается.
Планируемая сделка не включает использование бренда KONE. В рамках условий сделки KONE будет поставлять запчасти в Россию на переходный период три месяца после завершения сделки.
KONE приостановила поставки в Россию с 3 марта 2022 года в связи с военными действиями России против Украины, прекратила прием новых заказов в РФ. На долю России приходится менее 1% мирового оборота KONE. В компании работает около 650 человек и обслуживается около 1500 клиентов в России, сообщает компания.
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