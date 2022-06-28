К Луне стартовал американский спутник CAPSTONE

Ракета легкого класса Electron американской компании Rocket Lab во вторник стартовала со спутником CAPSTONE к Луне, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В рамках миссии планируется проверить технологии перспективной американской обитаемой окололунной станции Gateway.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 05:55 по местному времени (в 12:55 мск).

По плану NASA, кубосат CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг через три месяца после старта выйдет на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway.

В окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.