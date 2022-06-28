Brent подорожала до $117,24 за баррель

Подъем цен на нефть ускорился в ходе торгов во вторник на опасениях нехватки предложения топлива на мировом рынке.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 подорожали на $2,15 (1,87%) - до $117,24 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,79 (1,63%) - до $111,36 за баррель.
Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.
"Новости о дефиците поставок поддержали рынок. Два главных производителя, Саудовская Аравия и ОАЭ, как сообщается, близки к достижению лимита своих возможностей по добыче", - отметил аналитик Commonwealth Bank Тобин Гори.
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