Баку призывает Ереван не тратить время на реанимацию МГ ОБСЕ – МИД Азербайджана

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу нормализации азербайджано-армянских отношений ставят под сомнение стремление Еревана установить прочный мир в регионе, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Обвинения (в адрес Азербайджана – ИФ) со стороны руководителя страны (Армении – ИФ), которая на протяжении 30 лет держала под военной оккупацией часть территории Азербайджана и подвергла ее разрушению, в том, что Азербайджан на протяжении этих лет проводил политику блокады Армении, не вписываются ни в какие правовые или моральные рамки», - говорится в заявлении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Азербайджан, несмотря на варварства, совершенные Ереваном на азербайджанских территориях, после завершения войны (осенью 2020 года – ИФ) взял курс на нормализацию отношений с Арменией:

«Азербайджан являлся сторонником и инициатором нормализации отношений между двумя странами с момента деоккупации своих территорий, несмотря на агрессивную политику Армении и применяемый этой страной на протяжении десятилетий подход «уничтожить все». Именно президент Азербайджана предложил подписать мирное соглашение на основе строгого соблюдения принципов международного права на постконфликтном этапе. Баку даже представил Еревану основные принципы, на которых должно основываться соглашение. Если бы Азербайджан хотел войны, как утверждает Пашинян, эти шаги, вероятно, не понадобились бы. Если бы Азербайджан хотел войны, он бы не прилагал больших усилий для восстановления территорий, разрушенных Арменией за 30 лет», - подчеркивает МИД.

Ведомство отмечает, что Баку, заявляя о готовности разблокировать коммуникации в регионе и подписать мирный договор с Арменией, подкрепляет свои заявления делом. «Азербайджанская сторона не только говорит о делимитации границ между двумя странами, открытии всех коммуникаций в регионе и подписании будущего мирного соглашения между сторонами, но и подтверждает эти заявления своими деяниями и конкретными шагами. На протяжении многих лет азербайджанская сторона говорила, что Армении было бы выгодно установить нормальные отношения в регионе и открыть все коммуникации. Тот факт, что армянская сторона, наконец, это осознает, и заявление премьер-министра (Никола Пашиняна – ИФ) о том, что «открытие коммуникаций выгодно Армении», обращают на себя внимание как новый подход руководства Армении. Похоже, Армении требуется время, чтобы принять правду. Мы надеемся, что Армении не потребуется много времени на осознание эффективности Зангезурского коридора, который уже стал реальностью», - отметили в министерстве.

В МИД констатировали, что армянская сторона грубо нарушает положения трехсторонних заявлений по Карабаху: «Что касается трехсторонних заявлений, то отчетливо видно, какая из сторон выполняет обязательства, взятые на себя этим документом, а какая - нет. Армения, грубо нарушая требования документа, направляет на территории Азербайджана диверсионные силы, не выводит с нашей территории свои незаконные вооруженные формирования, надолго задерживает открытие коммуникаций, грубо нарушает выполнение трехсторонних заявлений», - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Пашинян обвиняет Азербайджан в бойкоте встреч на различном уровне, при этом не приводя каких-либо доказательств: «Премьер-министр Армении, не ссылаясь на конкретный случай, заявил, что «азербайджанская сторона как минимум один раз бойкотировала встречу». Если начать перечислять встречи, предложенные международными посредниками в постконфликтный период, которые Армения под различными предлогами нарушала, либо срывала их посредством различного рода провокаций за 1-2 часа до их начала, то список будет очень долгим», - говорится в сообщении.

В МИД вновь подчеркнули, что если Ереван действительно хочет мира, то ему «необходимо проявить политическую волю и предпринять конкретные шаги на пути к миру вместо того, чтобы тратить время на реанимацию формата, эффективность которого всегда была низкой и члены которого сейчас открыто признают его невозможность (Минской группы ОБСЕ – ИФ)».

Э.Шафиев