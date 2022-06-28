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Регион 28.06.2022 15:22

Эрдоган заявил, что ситуация с членством Финляндии и Швеции в НАТО прояснится по итогам саммита организации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более предметно о позиции скандинавских стран по вопросу их вступления в НАТО станет понятно после саммита альянса в Мадриде.

"Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов", - приводит его слова агентство "Анадолу", напоминая о том, что в рамках этого саммита должна состояться четырехсторонняя дискуссия с участием представителей НАТО, Турции, Швеции и Финляндии.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Саммит НАТО состоится в испанской столице 29-30 июня.

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