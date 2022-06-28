ЕЦБ по-прежнему намерен поднять ставку на 25 б.п. в июле, но готов и к более резким мерам - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит нормализацию политики и сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Выступая на форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра, Лагард подтвердила, что европейский ЦБ намерен поднять ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле. При этом она отметила, что ЕЦБ готов к более резкому ужесточению политики для сдерживания инфляции, если это потребуется, сообщает агентство Bloomberg.

"Бывают такие условия, когда постепенный подход нецелесообразен", - заявила Лагард.

По ее словам, европейскому ЦБ придется ускорить ужесточение политики, если повышение темпов инфляции приведет к скачку инфляционных ожиданий или в случае устойчивой потери экономического потенциала.

Доходности гособлигаций стран юга Европы резко выросли после того, как ЕЦБ объявил о планах приступить к подъему ставок в июле, поскольку у инвесторов возникли опасения, что эти государства могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга из-за роста ставок.

ЕЦБ 15 июня провел внеочередное заседание, по итогам которого пообещал ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Регулятор также заявил, что будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), "чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне". Чистый выкуп бумаг в рамках PEPP, созданный в условиях пандемии COVID-19, был завершен в марте.

Во вторник Лагард заявила, что "гибкий подход" к тому, как именно будут распределяться средства, полученные от погашения бумаг в рамках PEPP, должен ограничить нежелательные колебания на рынке гособлигаций после подъема ставок.

"Мы приняли решение использовать эту "гибкость" в реинвестировании поступлений в портфеле PEPP с 1 июля", - сказала Лагард. В этот день завершится чистый выкуп активов в рамках другой программы - Asset Purchase Programme (APP).

Новый инструмент ограничения фрагментации в еврозоне, который должен быть представлен в ближайшие недели, не помешает борьбе ЕЦБ с инфляцией, добавила Лагард. Он позволит ЕЦБ поднимать процентные ставки "сколько потребуется" и "дополнит усилия по стабилизации инфляции около целевого уровня в 2%", сказала она.

Спред доходности десятилетних гособлигаций Италии относительно сопоставимых германских бондов сократился во вторник на 6 б.п., до 191 б.п.