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Дальнее зарубежье 28.06.2022 17:21

Страны G7 надеются, что нарушений антироссийских санкций не будет - Шольц

Страны G7 рассчитывают, что никто не будет мешать действию санкций, введенных "большой семеркой" в отношении России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита G7.

"Первым делом мы ожидаем, что санкциям, которые мы вместе ввели против России, противодействовать не будут. Мы настаиваем на этом во всех наших обсуждениях", - сказал он в ответ на вопрос, не опасается ли G7 действий КНР против санкционного режима, действующего в отношении РФ.

Кроме того, Шольц упомянул об обсуждении идеи с введением лимита цен на нефть РФ.

"Что касается возможного лимита на цены на нефть: это очень амбициозная, перспективная идея... это то, что мы в самом деле вынуждены сделать. Мы должны продолжать изучать, проработать ее", - сказал он.

Накануне Белый дом обнародовал заявление, согласно которому страны G7 намерены пресекать деятельность РФ по обходу санкций. Так, американский Минторг примет меры против ряда компаний и запретит им покупать товары, произведенные в США, включая полупроводники. Госдепартамент и Минфин США также объявят о санкциях против лиц, помогающих России обходить санкции.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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