Казахстан подписал меморандум о взаимопонимании с южнокорейским поставщиком ядерных технологий KHNP

ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и поставщик ядерных технологий - компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписали меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.
"Подписание данного меморандума будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей в сфере развития атомной энергии", - говорится в сообщении.
Подписание документа состоялось 28 июня в Сеуле в рамках визита казахстанской делегации во главе с замминистра энергетики Жандосом Нурмаганбетовым в Южную Корею.
KHNP является дочерней структурой KEPCO, которая владеет и управляет 24 АЭС Южной Кореи.
В настоящее время KHNP реализует проект по строительству энергоблоков АЭС Барака в ОАЭ с реакторами APR-1400, 2 из 4 введены в эксплуатацию в 2020-2021 годах.
Как сообщал гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, для строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане рассматриваются четыре технологии, республика исключила из потенциальных поставщиков США и Японию.
"Естественно, это "Росатом", который сейчас больше всех строит, там не только технологии отработаны, но и сам процесс строительства, мы всегда смотрим цепочку поставок. Франция. На рынок сейчас выходит уверенно КНР, ну и Корея, известно, последний проект в Эмиратах они построили и уже запустили первый блок, сейчас разворачивают работу в Европе и США", - говорил он.
Ранее Казахстан изучал технологии шести мировых поставщиков атомных реакторов: NuScale Power (США) с реактором NuScale; GE-Hitachi (США-Япония) с реактором BWRX-300; KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power, Южная Корея) с реакторами APR-1000, APR-1400; CNNC (Китай) с реакторами HPR-1000, CNP-600+; "Росатом" (Россия) с реакторами ВВЭР-1200, ВВЭР-1000 и EDF (Electricite de France) с реактором ATMEA1.
Министр энергетики республики Болат Акчулаков сообщал, что решение по технологии строительства АЭС в Казахстане будет принято в 2023 году.
Казахстан планирует построить АЭС в районе поселка Улкен в Алма-атинской области на юге страны.
Также отмечалось, что сейчас специалисты склоняются к строительству реакторов АЭС поколения "3++". Данные разработки есть в компаниях Франции, России, Китая, Южной Кореи и Японии.
Тема строительства атомной станции в Казахстане обсуждается уже много лет. Вместе с тем, в последнее время ее обсуждение активизировалось, поскольку в стране в условиях роста энергопотребления может в будущем возникнуть дефицит электроэнергии. Власти страны считают, что решение о строительстве АЭС, непопулярное среди населения, все же нужно будет принять.
Стройка, по данным Минэнерго Казахстана, может занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд. В прогнозном энергобалансе страны до 2035 года в качестве одного из вариантов рассматривается ввод в эксплуатацию АЭС суммарной мощностью 2,4 ГВт.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия готова построить АЭС в Казахстане, и это предложение не ограничивается только возведением станции. "Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергетики", - говорил Путин.
Минэнерго Казахстана и госкорпорация "Росатом" в начале текущего года заключили меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии.
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