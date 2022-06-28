Восточный фланг НАТО усилили более 9,5 тыс. военнослужащих, объединенных в восемь боевых групп

Общая численность восьми боевых групп, которые усилили восточный фланг НАТО, в настоящий момент составляет примерно 9650 военнослужащих, свидетельствуют данные, распространенные альянсом.

"НАТО усилила присутствие в восточной части альянса восемью многонациональными группами общей примерной численностью в 9641 человек", - говорится в сообщении.

"Эти многонациональные боевые группы, размещенные в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии, находятся в боевой готовности. Они являются частью самого мощного усиления коллективной обороны НАТО за последнее поколение", - отмечается в тексте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса.

"Мы усилим боевые группы на востоке нашей территории до уровня бригад", - заявил генсек.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, Столтенберг пояснил, что это не так: усиление до уровня бригад коснется только части из них.