Талибы отправили под домашний арест своих узбекских командиров, опасаясь мятежа на севере Афганистана

Узбекские командиры движения Талибан находятся под домашним арестом из-за опасений организации мятежа в Афганистане, сообщает интернет газета Hasht-e Subh.
"В провинции Фарьяб талибы не разрешили одному из узбекских командиров Хаджи отправиться в хадж, он находится под домашним арестом. Местные источники сообщили газете во вторник, что разведывательная служба и министерство обороны талибов в течение месяца отслеживали все передвижения узбекских командиров Фарьяба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что узбекские командиры талибов махдум Алам Раббани, Кари Салахуддин Аюби и командир Туфан находятся под домашним арестом из-за опасений, что могут поднять мятеж против пуштунских талибов.
Внутренние разногласия между командирами непуштунских и пуштунских талибов обострились на севере за последние два месяца.
Сегодня талибы официально объявили о подавлении мятежа хазарийского командира мавлави Махди в провинции Сари-Пуль уезда Балхаб.
"Губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Якуб Абдул Рахман Ака сегодня посетил уезд Балхаб провинции, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Губернатор сообщил, что ряд мятежников, преследовавших людей в Балхабе, подавлены, безопасность восстановлена, люди живут в полной безопасности", - сообщило во вторник подконтрольное талибам агентство Bakhtar.
Между тем, сам мавлави Махди не признает поражение.
"Наша борьба продолжается. Из 72 деревень в Балхабе только 8 деревень находятся под контролем талибов, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ). В войне есть поражения и победы, но важна воля, бойцы Балхаба обладают сильной волей и противостоят преступникам", - написал Махди в Твиттере.
Вторжение талибов в Балхаб и публикация сообщений о жертвах среди гражданского населения вызвали международную реакцию. Amnesty International заявила, что обеспокоена казнями гражданских лиц в этом районе и что мир не должен игнорировать нарушение прав человека в Афганистане.
Спецдокладчик ООН Ричард Беннетт также выразил обеспокоенность бесчеловечными действиями талибов. В понедельник он написал в Твиттере, что сообщения о незаконных убийствах, насильственном перемещении, уничтожении собственности и других нарушениях прав человека в районе Балхаб вызывают беспокойство.
По словам Беннетта, эти сообщения трудно проверить из-за отключения интернета и телекоммуникационных сетей. Однако он призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право.
Алиев и Гарибашвили выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей
Баку призывает Ереван не тратить время на реанимацию МГ ОБСЕ – МИД Азербайджана
Азеришыг направит на энергоснабжение важных объектов в Кяльбаджаре около 5 млн манатов
Saipem заключила буровые контракты на суше и шельфе Ближнего Востока на $1,250 млрд
Американский регулятор проверяет сделку между Ericsson и Vonage на $6,2 млрд
ЛУКОЙЛ объявил тендер на ОВОС проекта опытной добычи на Блоке 10 в Ираке
В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев COVID-19
Китайские ученые нашли в ледниках Тибета сотни новых бактерий и несколько древних вирусов
Инвесторы из Азербайджана построят в Кисловодске санаторий премиум-класса
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» возобновляет проект профессионального обучения для людей с нарушениями слуха»
Компания Boston Consulting Group (BCG) открыла новый офис в Баку
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ