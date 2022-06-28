Украина на этой неделе начнет коммерческий экспорт электроэнергии в Европу

Украина, энергосистема которой последние три месяца работает в режиме пробной синхронизации с европейской ENTSO-E, через несколько дней начнет коммерческий экспорт электроэнергии в Европу, сообщил председатель правления украинского системного оператора "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"ENTSO-E 27 июня подтвердила, что "Укрэнерго" совместно с ОСП (операторы систем передачи - ИФ) соседних стран успешно выполнили шесть технических условий для открытия первых 100 МВт экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Украина также может импортировать такое количество европейской электроэнергии при необходимости", - написал Кудрицкий на своей странице в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) во вторник.
По его словам, сегодня "Укрэнерго" проведет открытый аукцион на доступ к межгосударственному сечению, в котором смогут принять участие все производители электроэнергии и другие участники.
"Это решение окончательно разбивает "аквариум" закрытого украинского энергорынка и в тоже время приближает нас к полной интеграции в европейское энергетическое пространство", - считает глава "Укрэнерго".
Он отметил, что по срокам открытия экспорта из недавно присоединенной к ENTSO-E украинской энергосистемы - это беспрецедентно быстро принятое решение. По соглашению о синхронизации от 2017 года коммерческий экспорт из украинской энергосистемы должен был открыться только через год после пробной синхронизации. Украина же достигла согласия на открытие коммерческих обменов электроэнергией за три месяца.
В свою очередь председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Герус сообщил на пресс-конференции во вторник, что Украина начнет экспорт электроэнергии в синхронную зону континентальной Европы с 1 июля.
Вместе с тем, глава Минэнерго Герман Галущенко уточнил, что экспорт электроэнергии стартует с 30 июня. Такую же информацию разместила на своем сайте и ENTSO-E.
"Начало коммерческого обмена электроэнергией с энергосистемой Украины/Молдавии намечено на 30 июня на соединении Украины и Румынии. Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдавия-Румыния) начнется позже", - говорится в пресс-релизе сети во вторник.
Общая мощность торговли на первом этапе будет установлена на уровне 100 МВт. После этого начального этапа регулярно будет оцениваться постепенное увеличение торговой мощности на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы, добавляет ENTSO-E.
Украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E с 16 марта 2022 года.
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