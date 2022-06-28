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Бизнес и законодательство 28.06.2022 23:17

Американский регулятор проверяет сделку между Ericsson и Vonage на $6,2 млрд

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) проводит проверку сделки между шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson AB и американским поставщиком облачных услуг связи Vonage Holdings.

Как говорится в сообщении Ericsson, сделка получила все остальные регуляторные одобрения. Компания рассчитывает, что сделка будет закрыта в конце июля, на месяц позже ранее ожидавшегося срока.

Ericsson договорилась о покупке Vonage за $6,2 млрд в ноябре 2021 года.

Акции Vonage растут в цене на 5,2% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги Ericsson дешевеют на 1,5%.

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