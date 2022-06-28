Операционные доходы и расходы ГААД в 2021г превысили 2 млрд манатов

Госагентство автомобильных дорог (ГААД) по итогам 2021 года увеличило активы на 8,2% - до 22 млрд 556 млн 440,793 тыс. манатов.

Согласно опубликованной финансовой отчетности агентства, в структуре активов основную долю составили долгосрочные активы – 22 млрд 20 млн 142,901 тыс. манатов (рост на 7%).

Краткосрочные дебиторские задолженности за 2021 год выросли в 3,6 раза, до 264 млн 809,739 тыс. манатов, резервы – сократились на 20%, составив 151 млн 947,897 тыс. манатов, денежные средства и их эквиваленты – увеличились в 13,6 раза, до 119 млн 540,255 тыс. манатов.

Также за отчетный год увеличился объем незавершенных капитальных вложений на 11,8% - до 13 млрд 733 млн 394,417 тыс. манатов.

Следуя отчету за 2021 год, совокупные обязательства Агентства составили 227 млн 926,252 тыс. манатов (спад на 1,4%). В структуре обязательств долгосрочные обязательства сократились на 8,7%, составив 167 млн 109,866 тыс. манатов, краткосрочные – увеличились на 26,3%, до 60 млн 816,387 тыс. манатов.

Совокупный капитал Агентства за 2021 год увеличился на 8,3% - до 22 млрд 328 млн 514,54 тыс. манатов. В том числе, дополнительный капитал увеличился на 8,6% - до 21 млрд 573 млн 733,454 тыс. манатов, уставный капитал остался без изменений – 713 млн 105,355 тыс. манатов.

Операционные доходы и расходы за 2021 год увеличились в 1,8 раза - до 2 млрд 1 млн 520,494 тыс. манатов.

Х.Насирзаде