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Здравоохранение 28.06.2022 18:12

В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев COVID-19

а минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 188, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее также было зарегистрировано 12 случаев.

Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 316 человек (+ 18 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 155 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 849 тестов на коронавирус против 1 тыс. 541 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 957 тыс. 854 тестов на COVID-19.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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