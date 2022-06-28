Цены на нефть замедлили подъем

Цены на нефть немного замедлили подъем в ходе торгов во вторник, однако продолжают расти на опасениях нехватки предложения топлива на мировом рынке.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,44 (1,25%) - до $116,53 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,03 (0,94%) - до $110,60 за баррель.
Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.
Трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.
Тем временем лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.
Помимо этого, по итогам саммита в Баварии в G7 вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов. "Семерка" объявила о намерении искать пути сокращения доходов России от углеводородов, "поддерживая стабильность на мировом рынке энергоресурсов и минимизируя негативные экономические последствия, особенно для стран со средним и низким уровнем дохода".
Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита сказал президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил слова Макрона, сказав, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки.
Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.
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