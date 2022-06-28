Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.06 $/bbl +/- WTI 109.57 +1.95 Brent 115.09 +1.97

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.06.2022 18:54

Цены на нефть замедлили подъем

Цены на нефть немного замедлили подъем в ходе торгов во вторник, однако продолжают расти на опасениях нехватки предложения топлива на мировом рынке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,44 (1,25%) - до $116,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $1,03 (0,94%) - до $110,60 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.

Трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.

Тем временем лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

Помимо этого, по итогам саммита в Баварии в G7 вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов. "Семерка" объявила о намерении искать пути сокращения доходов России от углеводородов, "поддерживая стабильность на мировом рынке энергоресурсов и минимизируя негативные экономические последствия, особенно для стран со средним и низким уровнем дохода".

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита сказал президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил слова Макрона, сказав, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $111,2 за баррель Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу спроса Brent подешевела до $110 за баррель Цены на нефть сохраняют рост Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу Нефть рухнула после заявлений Пауэлла, цена Brent упала ниже $114 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az