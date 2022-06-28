Saipem заключила буровые контракты на суше и шельфе Ближнего Востока на $1,250 млрд

Итальянская Saipem заключила несколько контрактов на наземные и шельфовые буровые работы на Ближнем Востоке на общую сумму $1,250 млрд.

Согласно сообщению компании, часть контрактов на наземное бурение, включающих четыре нефтегазовые буровые установки, была продлена на 10 лет. Их стоимость оценивается в $600 млн.

Помимо этого, Saipem получила четыре новых договора на $650 млн. Объем работ по контрактам включает проектирование, закупку, строительство и монтаж нескольких морских буровых установок, палуб, подводных трубопроводов, подводных коммуникационных и оптоволоконных кабелей, а также модификацию существующих объектов.