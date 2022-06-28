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ТЭК 28.06.2022 23:25

Saipem заключила буровые контракты на суше и шельфе Ближнего Востока на $1,250 млрд

Итальянская Saipem заключила несколько контрактов на наземные и шельфовые буровые работы на Ближнем Востоке на общую сумму $1,250 млрд.

Согласно сообщению компании, часть контрактов на наземное бурение, включающих четыре нефтегазовые буровые установки, была продлена на 10 лет. Их стоимость оценивается в $600 млн.

Помимо этого, Saipem получила четыре новых договора на $650 млн. Объем работ по контрактам включает проектирование, закупку, строительство и монтаж нескольких морских буровых установок, палуб, подводных трубопроводов, подводных коммуникационных и оптоволоконных кабелей, а также модификацию существующих объектов.

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Тэги: АЗИЯ, SAIPEM, БУРЕНИЕ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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