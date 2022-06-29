Siemens приобрел долю в американском бизнесе VW в сфере зарядных станций для электромобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) и промышленный конгломерат Siemens AG инвестируют $450 млн в акционерный капитал Electrify America LLC, оператора крупнейшей в Северной Америке сети ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей.

Electrify America оценена в рамках сделки в $2,45 млрд, говорится в пресс-релизе VW.

Сумма инвестиций Siemens выражается "низким трехзначным числом в миллионах долларов США", отмечается в пресс-релизе. Siemens станет миноритарным акционером Electrify America и получит место в совете директоров компании.

Германский автоконцерн создал Electrify America в 2016 году в рамках урегулирования с властями США последствий "дизельного скандала". Siemens стал первым внешним инвестором американской компании, а также ее важным стратегическим технологическим партнером. Стороны планируют сотрудничать в создании технологий и услуг для дальнейшего развития высококачественных и надежных зарядных решений, отмечают в VW.

"С дополнительными инвестициями в Electrify America мы даем дополнительный импульс электрической мобильности в Северной Америке и существенно увеличиваем наш бизнес в этой сфере, - говорится в сообщении автоконцерна. - Наш план увеличить более чем вдвое зарядную инфраструктуру в регионе к 2026 году - до 10 тыс. станций быстрой зарядки".

Акции VW прибавляют в цене 0,6% на торгах во вторник, бумаги Siemens теряют 0,2%.