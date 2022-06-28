В Анкаре заявили, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Турцией в борьбе с РПК

Финляндия и Швеция согласились в полной мере сотрудничать с Турцией в борьбе с курдскими террористическими группировками, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

"Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с террористической группировкой "Рабочая партия Курдистана" и связанными с ней организациями", - приводит агентство заявление ведомства.