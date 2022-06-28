Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.06 $/bbl +/- WTI 109.57 +1.95 Brent 115.09 +1.97

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.06.2022 22:56

В Анкаре заявили, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Турцией в борьбе с РПК

Финляндия и Швеция согласились в полной мере сотрудничать с Турцией в борьбе с курдскими террористическими группировками, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

"Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с террористической группировкой "Рабочая партия Курдистана" и связанными с ней организациями", - приводит агентство заявление ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ЧЛЕНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Эрдоган обещает представить доказательства поддержки Швецией и Финляндией курдских формирований, которые Турция считает террористическими Финляндия видит своей целью на саммите НАТО продвинуть ситуацию с позицией Турции по вступлению страны в альянс - президент Ниинистё 70% граждан Финляндии не поддерживает изменений законодательства страны, чтобы соответствовать требованиям Турции о вступлении в НАТО - опрос Блинкен и Чавушоглу обсудили вопрос важности единства НАТО Столтенберг сообщил о договоренности продолжить на следующей неделе переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Эрдоган рассказал Столтенбергу, что следует сделать Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az