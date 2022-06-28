Столтенберг: Швеция и Финляндия на саммите в Мадриде получат статус приглашенных в НАТО стран

Швеция и Финляндия на саммите в Мадриде получат статус приглашенных в НАТО стран, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что не ожидает проблем с их вступлением в альянс.

"Лидеры стран НАТО завтра примут решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО, и по итогам этого саммита Финляндия и Швеция получат статус приглашенных в НАТО стран", - сказал он журналистам после подписания Турцией, Швецией и Финляндией трехстороннего меморандума о понимании между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

Столтенберг отметил, что не ожидает в дальнейшем проблем с их вступлением в альянс.

"Затем будет процесс ратификации во всех столицах, но я абсолютно уверен, что... присоединение Швеции и Финляндии к нашему альянсу произойдет", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что Финляндия и Швеция обещали Турции внести ряд изменений в свое законодательство, обязаться бороться против курдских террористических движений и подпишут с Анкарой соглашения, регламентирующие процедуру экстрадиции. Также они отменят эмбарго на поставки вооружения в Турцию.