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Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО полностью изменит ситуацию с региональной безопасностью - Столтенберг

Присоединение в будущем Финляндии и Швеции к НАТО не только усилит альянс, но и полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник.

"Просто посмотрите на карту. Вы поймете, что это полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции. Он отметил, что Финляндия и Швеция находятся недалеко от Эстонии, Литвы и Латвии, потому присоединение стран к альянсу действительно важно для стран Балтии.

Также Финляндия и Швеция принесут в НАТО хорошо развитую армию, стабильные и сильные политические институты, что усилит и НАТО, и обе страны. Столтенберг, говоря о последствиях вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, отметил, что эти страны, отменят эмбарго на поставки вооружений Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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