Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО полностью изменит ситуацию с региональной безопасностью - Столтенберг

Присоединение в будущем Финляндии и Швеции к НАТО не только усилит альянс, но и полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник.

"Просто посмотрите на карту. Вы поймете, что это полностью изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции. Он отметил, что Финляндия и Швеция находятся недалеко от Эстонии, Литвы и Латвии, потому присоединение стран к альянсу действительно важно для стран Балтии.

Также Финляндия и Швеция принесут в НАТО хорошо развитую армию, стабильные и сильные политические институты, что усилит и НАТО, и обе страны. Столтенберг, говоря о последствиях вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, отметил, что эти страны, отменят эмбарго на поставки вооружений Турции.