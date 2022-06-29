Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в Мадриде на полях саммита НАТО встречу в двухстороннем формате, сообщил Белый дом. "Президент встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы совместной обороны и безопасности альянса (НАТО - ИФ), а также ряд важных вопросов двухсторонних отношений", - говорится в анонсированном Белым домом расписании Байдена на среду.

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