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Оборона 29.06.2022 09:07

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении.

"В ночь на 29 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зяркенд и Азизли Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанских военных, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

"Вся ответственность за эскалацию ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - заявляет оборонное ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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