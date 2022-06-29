ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении.

"В ночь на 29 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зяркенд и Азизли Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанских военных, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

"Вся ответственность за эскалацию ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - заявляет оборонное ведомство.

Н.Аббасова