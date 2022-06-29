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Дальнее зарубежье 29.06.2022 10:03

Казахстанские сейсмологи зафиксировали новое сильное землетрясение в Афганистане

На территории Афганистана в среду утром произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 12 находился в 867 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 36.87 градуса северной широты, 70.98 градуса восточной долготы, глубина - 35 км.

22 июня в юго-восточном регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 . 24 июня в районе Гиян в Пактике произошел афтершок, в результате которого, по меньшей мере, пять человек погибли и 11 человек получили ранения.

По данным ООН, на сегодняшний день всего погибли около 800 человек, еще более 1400 ранены, несколько тысяч домов разрушены или повреждены.

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