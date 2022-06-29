Алиев прибыл в Туркменистан для участия в саммите «каспийской пятерки»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду в Туркменистан для участия в VI саммите прикаспийских государств, сообщает сайт азербайджанского лидера. Х.Насирзаде

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