ЕС сделал еще один шаг к отказу от тепловых двигателей автомобилей

Совет ЕС по окружающей среде одобрил в минувшую ночь проект Еврокомиссии (ЕК) по сокращению до нуля выбросов CO2 от новых автомобилей, начиная с 2035 года.
"Это большой вызов для нашей автомобильной промышленности", - заявила председательствовавшая во вторник в Совете ЕС французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.
Данное предложение согласовано 27 государствами-членами Евросоюза в рамках климатического плана "Fit for 55", который предусматривает, что сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году должно составить 55% по сравнению с 90-ми годами. К 2050-му году планируется прийти к климатической нейтральности.
"Теперь совет готов вести переговоры с Европейским парламентом о заключении пакета, тем самым ставя Европейский союз как никогда ранее в авангард борьбы с изменением климата", - сказала Панье-Рюнаше.
ЕК выдвинула в июле 2021 года предложение о прекращении с 2035 года продаж в ЕС автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это предложение является одной из важных составляющих для достижения цели углеродного нейтралитета к 2050 году.
По просьбе ряда стран, в том числе Германии и Италии, Совет ЕС согласился на возможное допущение в будущем альтернативных технологий, как синтетическое топливо и версии гибридных перезаряжаемых двигателей при условии, если это будет продвигать к поставленной цели полного устранения выбросов автомобилями парниковых газов.
Теперь согласованные Советом ЕС меры предстоит обсуждать с Европейским парламентом, который также принял свое постановление по предложению ЕК.
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