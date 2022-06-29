Индонезийский президент едет на поезде в Киев из Польши

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду сообщил в соцсетях, что отправился из Польши в Киев.

По словам президента, он с немногочисленной группой сопровождающих отбыл в столицу Украины на поезде из польского города Перемышля "с миротворческой миссией и добрыми намерениями".

Как ожидается, после поездки в Киев Видодо посетит Россию, где в четверг проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"30 июня запланирована встреча нашего президента с президентом Индонезии Джоко Видодо", - сообщил ранее журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Лидеры обсудят различные аспекты международной ситуации с учетом украинского фактора, проблематику продовольственной безопасности, возможность увеличения российского экспорта продукции, включая пшеницу и удобрения", - продолжил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что Видодо приедет в Россию в качестве главы государства-председателя в "группе двадцати".