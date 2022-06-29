Азербайджан и Армения договорились по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км.
Об этом российскому изданию «Известия» заявил высокопоставленный осведомленный источник.
«Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение», - пояснил источник.
При этом он отметил, что договоренность сторон была достигнута при участии России.
Автомобильная трасса пройдет вдоль реки Араз с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника, будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахчыван с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора, остается только участок на границе Нахчыванской Автономной республики и Армении, пояснил источник.
«Армянская сторона ускорила переговорный процесс после того, как Баку в марте этого года подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахчывана по иранской территории», - заявил источник.
Р.Ахмедов
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