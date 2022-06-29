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Транспорт и связь 29.06.2022 11:39

Азербайджан и Армения договорились по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре

Азербайджан и Армения договорились по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км.

Об этом российскому изданию «Известия» заявил высокопоставленный осведомленный источник.

«Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «‌‎Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение», - пояснил источник.

При этом он отметил, что договоренность сторон была достигнута при участии России.

Автомобильная трасса пройдет вдоль реки Араз с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника, будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахчыван с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора, остается только участок на границе Нахчыванской Автономной республики и Армении, пояснил источник.

«Армянская сторона ускорила переговорный процесс после того, как Баку в марте этого года подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахчывана по иранской территории», - заявил источник.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗАНГЕЗУР, АВТОДОРОГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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