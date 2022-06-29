Иран с 21 марта 2022г экспортировал в Азербайджан товаров на $115 млн

Объем торговли Ирана с прибрежными государствами Каспийского моря вырос на 10% за двухмесячный период - с 21 марта по 21 мая (в новом году по иранскому календарю, начинается 21 марта) - по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщает Таможенное управление Ирана (IRICA).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранские СМИ, за указанные два месяца объем торговли составил около 1 млн 200,94 тыс. тонн на сумму свыше $897 млн.
За отчетный период экспорт Ирана составил 646,364 тыс. т (спад на 14%) на сумму $263 млн (рост на 17%).
Экспорт в Азербайджан составил 121,338 тыс. т на сумму $114,977 млн, в РФ – 198,663 тыс. т на $68,584 млн, в Туркменистан – 232,359 тыс. т на $58,602 млн и в Казахстан – 94,004 тыс. т на $20,854 млн.
Р.Ахмедов
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