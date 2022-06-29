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29.06.2022 12:00

Получай до 7% годовых с картой Yelo

Наравне с высоким кэшбэком,Yelo Bank также предлагает выгодный доход на баланс самой карты. Таким образом,обладатели пластиковых карт Yelo,безкаких-либо обязательств по минимальной сумме баланса, зарабатывают до 7% годовых на свои карточные средства.И никаких требований по обороту для этогоне требуется. Годовые проценты подсчитываются ежедневно и зачисляются на карточный счет в первый рабочий день каждого последующего месяца.

Максимальная сумма, предусмотренная для зачисления процентов,составляет 10 000 манатов для Yelo Light и 100 000 манатов для Yelo Premium. Следует отметить, что карта Yelo Premium с валютой AZN предлагает 7% годового дохода, а карта Premium USD предлагает 0,2% годового дохода. Годовой доход по картам Yelo Light составляет 5% и 0,1% соответственно.

Но и на этом преимущества карты Yelo не заканчиваются. Используя этукарту,у вас есть возможность заработать высокий кэшбэк по выбранным категориям: в магазинах одежды, ресторанах, АЗС - 4% по карте Yelo Light, 5% по Premium и 2% в маркетах по обеим картам. Для этого не требуется месячный оборот. А предлагаемая сумма кэшбэка до 1% за все платежи через POS-терминалы внутри страны не имеет ограничений. Кроме того, есть возможность дополнительно заработать до 30% кэшбэка от партнерской сети Банка.

К тому же, обладающая этими и многими другими преимуществами карта Yelo предлагается бесплатно. Чтобы получить карту на 3 года бесплатно, достаточно внести 100 AZN/50 USD/50 EUR на карту Yelo Light и 1000 AZN/500 USD/500 EUR на карту Yelo Premium. Затем вы можете обналичить либо использовать для платежей первоначальную сумму, внесенную на карту.

Хотите получить карту Yelo, не приходя в банк? Тогда закажите онлайн в приложении Yelo с бесплатной доставкой по вашему адресу!

Заказать онлайн: https://bit.ly/ylfjs


Интересует вопросы по банковским услугам, в том числе о обонлайн кредите (https://www.yelo.az/az/individuals/online-services/loan_request/)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!

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