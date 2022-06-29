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СНГ 29.06.2022 13:01

Белоруссия может предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций с дисконтом

Белоруссия готова предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций со значительным дисконтом в условиях, когда процентные платежи блокируются на фоне западных санкций, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Тем, кто не получит (процентные платежи - ИФ) ни таким образом, ни другим - по разным причинам из-за блокировок систем, мы предложим им выкупить наши бумаги досрочно, но с достаточно большим размером дисконта, потому что сейчас котировки наших бумаг на уровне 18% (годовых - ИФ)", - сказал Селиверстов.

Фрагмент аудиокомментария министра "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Минфина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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