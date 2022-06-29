Белоруссия может предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций с дисконтом

Белоруссия готова предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций со значительным дисконтом в условиях, когда процентные платежи блокируются на фоне западных санкций, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Тем, кто не получит (процентные платежи - ИФ) ни таким образом, ни другим - по разным причинам из-за блокировок систем, мы предложим им выкупить наши бумаги досрочно, но с достаточно большим размером дисконта, потому что сейчас котировки наших бумаг на уровне 18% (годовых - ИФ)", - сказал Селиверстов.

Фрагмент аудиокомментария министра "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Минфина.