Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду исторических предметов из Турции в Россию

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку контрабанды предметов представляющих историческую ценность, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
На основании поступившей информации, сотрудниками ГТК на таможенном посту «Гырмызы Керпю» (на границе с Грузией – ИФ), был остановлен грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz», следовавший из Турции в Россию транзитом через Азербайджан.
«При таможенном досмотре автомобиля в различных его отсеках было обнаружено 15 спрятанных полиэтиленовых упаковок. В этих упаковках обнаружены 4 золотые монеты с иероглифами и различными символами, 20 серебряных монет с иероглифами и различными символами, 18 бронзовых кулонов с изображением подсвечников, 22 крестовидных кулонов, 5 кубообразных предметов с символами, 4 многоугольных предмета с символами, один восьмиугольник с символами, 280 единиц четырехугольных предметов с различными символами и 10,8 тыс. медных предметов округлой формы с высеченными на них символами и иероглифами», - отмечается в сообщении ГТК.
Согласно заключению государственной экспертной комиссии министерства культуры Азербайджана, предметы относятся к эпохе до н. э. и средневековья, а также к эпохам Римской и Византийской империй и представляют собой историческую, художественную, музейную, археолого-этнографическую ценности.
По факту ведется расследование.
Б.Рустамбеков
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