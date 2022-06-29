США увеличат военный контингент в странах Европы - Байден

Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в странах Европы, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и в странах Балтии.

"Сегодня я объявляю, что США усилят военные позиции в Европе. (...) Вместе с нашими союзниками мы собираемся гарантировать то, чтобы НАТО могла справляться с угрозами по всем направлениям - на земле, в воздухе, на море", - заявил Байден на саммите альянса в Мадриде.

Американский президент уточнил, что США, в частности, собираются увеличить количество эсминцев ВМС США в Испании с четырех до шести, развернуть в Польше постоянный штаб 5-го армейского корпуса США. Кроме того, Байден заявил о цели усилить оперативную совместимость США с силами НАТО в восточной части альянса.

Также по словам Байдена, США будут содержать на ротационной основе дополнительную бригаду численностью в 3 тыс. человек в Румынии, увеличат число военных на ротационной основе в странах Балтии. Более того, Вашингтон намерен отправить две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35 в Великобританию, разместить системы ПВО и прочие военные силы в Германии и Италии.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял о планах США в среде объявить о размещении дополнительных сил на восточном фланге альянса. Салливан отмечал, что на саммите НАТО несколько стран тоже объявят об увеличении своего вклада в оборону на восточном фланге альянса, в частности на Балканах и в странах Балтии.