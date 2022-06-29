Минобразования Азербайджана направит более 9,7 млн манатов на закупку и установку отопительных систем

Хозрасчетное управление капитального ремонта и снабжения министерства образования Азербайджана направит более 9,7 млн манатов на закупку и установку отопительных систем и электроснабжение в ряде образовательных предприятий. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.tender.gov.az,с ЗАО «Muhendislik Tikinti Techizat» подписан соответствующий договор. Сумма контракта – 9 млн 715,14 тыс. манатов Б.Рустамбеков

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