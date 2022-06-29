Минобразования Азербайджана направит более 9,7 млн манатов на закупку и установку отопительных систем

Хозрасчетное управление капитального ремонта и снабжения министерства образования Азербайджана направит более 9,7 млн манатов на закупку и установку отопительных систем и электроснабжение в ряде образовательных предприятий.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.tender.gov.az,с ЗАО «Muhendislik Tikinti Techizat» подписан соответствующий договор.
Сумма контракта – 9 млн 715,14 тыс. манатов
Б.Рустамбеков
Алиев встретился с действующим и бывшим президентами Туркменистана
Алиев прибыл в Туркменистан для участия в саммите «каспийской пятерки»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду исторических предметов из Турции в Россию
В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев COVID-19
Китайские ученые нашли в ледниках Тибета сотни новых бактерий и несколько древних вирусов
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
Засуха в Италии может нанести сельскохозяйственной отрасли ущерб в 3 млрд евро
США увеличат военный контингент в странах Европы - Байден
Белоруссия может предложить инвесторам досрочный выкуп еврооблигаций с дисконтом
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Новый филиал Банка Республика открылся в Агджабеди
Получай до 7% годовых с картой Yelo
«Nar» возобновляет проект профессионального обучения для людей с нарушениями слуха»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ