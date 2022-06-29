Инфляция в Испании в июне обновила максимум за 37 лет

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe).
Результат превзошел средние ожидания аналитиков, опрошенных FactSet (9,2%), и оказался рекордным с апреля 1985 года.
Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае.
Основной причиной ускорения инфляции INe назвала рост цен на топливо, а также подорожавшие продукты питания и безалкогольные напитки.
Без учета еды и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.
Окончательные данные об инфляции в Испании за июнь будут опубликованы статуправлением 13 июля.
Испанский фондовый индекс в ходе торгов в среду падает на 1,23%.
Армения лицемерно признает, что нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху – МИД Азербайджана
Баку и Исламабад намерены расширять ВТС
Алиев встретился с действующим и бывшим президентами Туркменистана
В Азербайджане рост числа заражений COVID-19
Таможенники Азербайджана предотвратили контрабанду исторических предметов из Турции в Россию
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Генплан Кельбаджара представлен президенту Алиеву
AzerGold направит 610 тыс. манатов на социальные проекты в Дашкесане
Лидеры НАТО объявили Россию "наиболее существенной угрозой" безопасности стран альянса
Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО
Делегация талибов встретится в Катаре со спецпредставителем США
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Новый филиал Банка Республика открылся в Агджабеди
Получай до 7% годовых с картой Yelo
«Nar» возобновляет проект профессионального обучения для людей с нарушениями слуха»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ