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Макроэкономика 29.06.2022 15:31

Инфляция в Испании в июне обновила максимум за 37 лет

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe).

Результат превзошел средние ожидания аналитиков, опрошенных FactSet (9,2%), и оказался рекордным с апреля 1985 года.

Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае.

Основной причиной ускорения инфляции INe назвала рост цен на топливо, а также подорожавшие продукты питания и безалкогольные напитки.

Без учета еды и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.

Окончательные данные об инфляции в Испании за июнь будут опубликованы статуправлением 13 июля.

Испанский фондовый индекс в ходе торгов в среду падает на 1,23%.

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