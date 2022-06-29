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Дальнее зарубежье 29.06.2022 16:42

Делегация талибов встретится в Катаре со спецпредставителем США

Делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Мутаки отправилась в Катар на встречу со специальным посланником США Томасом Уэстом, сообщил в среду пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

По его словам, в составе делегации представители Минфина и Центрального банка талибов.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад уточнил, что на встрече с делегацией США помимо политических проблем будут обсуждены экономические и банковские вопросы.

Накануне специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст сообщил, что Соединенные Штаты предоставили пострадавшим от землетрясения в Афганистане помощь почти на $55 млн.

"В ответ на разрушительное землетрясение, произошедшее на прошлой неделе в восточном Афганистане, США предоставили почти $55 млн в виде дополнительной жизненно важной помощи: для убежища и комплектов для обработки воды, одеял, одежды и других предметов первой необходимости", - написал Уэст в твиттере.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в юго-восточном регионе Афганистана в 01:30 по местному времени 22 июня. 24 июня в 10:00 в районе Гиян в Пактике произошел афтершок, в результате которого по меньшей мере пять человек погибли и 11 получили ранения.

По данным ООН, по последней информации, в результате землетрясений около 800 человек погибли, более 1400 ранены, многие из них серьезно, несколько тысяч домов разрушены и повреждены.

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