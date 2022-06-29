Дополнительные британские силы укрепят восточный фланг НАТО в Эстонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит на саммите НАТО в Мадриде о направлении в Эстонию дополнительных сил для укрепления восточного фланга альянса.
"В частности, планируется увеличить пункт управления войсками в Эстонии и перебросить в страну дополнительные силы, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и вертолеты", - сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.ee.
Лондон также планирует увеличить свой контингент в европейских войсках НАТО.
Как заявляла ранее активно выступавшая за увеличение численности войск на восточном крыле НАТО премьер Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), на саммите будет поднят также вопрос о создании в ее стране структуры управления войсками численностью до дивизии. При этом иностранные части и подразделения будут в основном базироваться в своих государствах и прибывать в Эстонию в случае кризисов.
В настоящее время Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО, в который также входят военнослужащие Франции, Дании и Исландии общей численностью в 1200 человек.
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