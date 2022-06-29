Норвегия передаст Украине установки РСЗО MLRS

Норвегия в сотрудничестве с Британией отправит Украине три установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS, сообщили в среду местные СМИ.
"Украине нужно больше оружия, и мы не смогли бы предоставить столь необходимые ей возможности без близкого сотрудничества с Великобританией", - заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.
В настоящий момент установки MLRS находятся на складах в Норвегии.
Осло также передаст Киеву еще 5 тыс. гранат - в дополнение к ранее отправленным 5 тыс.
Ранее в июне администрация США объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $450 млн, включая РСЗО.
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